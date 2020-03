Rita Pavone, gaffe sui social: pubblica la foto di 'un uomo in difficoltà', ma è il Mostro di Firenze

Ancora una gaffe di Rita Pavone sui social network, dopo l'ormai celebre attacco ai Pearl Jam e il post poco gentile nei confronti dell'attivista svedese Greta Thunberg ("Quella 'bimba' con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror", aveva scritto, salvo poi scusarsi). L'ex Gian Burrasca stavolta è caduta nella trappola di una fake news, condividendo su Twitter un post 'catena di Sant'Antonio' relativo alla storia di un anziano - tale nonno Amedeo - in difficoltà in piena emergenza Coronavirus.

Questo è nonno Amedeo.

È in pensione da 23 anni dopo aver lavorato tutta la vita.



È a casa da solo con la febbre alta, nessuno può avvicinarsi e gli hanno negato il tampone.



Ritwitta se hai un cuore. pic.twitter.com/LXLB53rmJg — Nonno Infame (@NonnoInfame) March 20, 2020

Ma il "nonno Amedeo" nella foto è in realtà Pietro Pacciani, uno degli uomini coinvolti nell'inchiesta della procura di Firenze sugli omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella provincia del capoluogo toscano per mano del cosiddetto "Mostro di Firenze". La cantante, dopo essersi resa conto della gaffe, ha rimosso il tweet.