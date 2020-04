Pearl Jam, “Gigaton”: la storia di “Take The Long Way”

È finalmente arrivato “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam. E’ il primo lavoro della band da sei anni e mezzo, ed è il più a fuoco da molto tempo a questa parte: un disco che unsice la sperimentazione al classico suono del gruppo di Seattle, rinfrescato dalla presenza di un nuovo produttore, Josh Evans (qua la nostra intervista) .12 canzoni che vanno dal rock alle ballate, con testi incredibilmente attuali, che parlano di resistenza in un mondo impazzito.

Rockol vi accompagna ogni giorno con il racconto di ogni canzone dell’album: qua trovate lo speciale di Rockol dedicato a "Gigaton". Qua invece la recensione completa del disco.

ASCOLTA/COMPRA ORA "GIGATON" DEI PEARL JAM

“Take The Long Way” aumenta, se possibile, il ritmo di "Never destination". Questo un punk rock diretto scritto da Matt Cameron, e non è un caso che ricordi i Soundgarden di “Superunknown”

You got me through those feelings

That separates me from you

I put myself through a beating

I need you to pull me through

I’ll break through these feelings

I'll break through the ceiling

I always take the long way, the long way