MIPTV 2020: da Nexo Digital una vetrina virtuale per rimediare alla cancellazione

Il MIPTV 2020, evento dedicato ai programmi televisivi che dal 1964 richiama a Cannes, in Francia, addetti ai lavori di tutto il mondo, quest'anno non si terrà a causa delle restrizioni prese dai paesi europei ed extraeuropei per contenere la pandemia da Covid-19: per cercare di alleviare la sofferenza del settore, che si sarebbe trovato nella cittadina della Costa Azzurra tra i prossimi 28 marzo e 2 aprile, Nexo Digital - la società italiana fondata nel 2009 da Franco Di Sarro - ha allestito una sala di proiezione virtuale che potrà permettere agli addetti ai lavori, seppure da remoto, di visionare i lavori che sarebbero stati presentati nel corso della manifestazione. Il servizio, battezzato MipTV Online Plus, sarà attivo a partire dal prossimo 30 marzo, e disponibile gratuitamente a tutti i clienti di MipTV, MipDoc e MipFormats.

"Abbiamo deciso di creare uno spazio virtuale che consentirà a tutti noi di continuare a lavorare, anche se a distanza", ha spiegato in una nota Di Sarro: "Non vediamo l'ora di incontrarci presto 'dal vivo', tanto più consapevoli della bellezza e del valore del lavoro che facciamo".