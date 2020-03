Storie di note, ogni giorno un album del catalogo da scaricare gratuitamente

Il portale di informazione Storie di note offre la possibilità di richiedere un album al giorno, per persona, del proprio catalogo da scaricare gratuitamente. “Vorremo dare un piccolo contributo per rendere anche interessante e un po’ emozionante il tempo del soggiorno obbligato a domicilio per la tragedia della pandemia da Covid-19”, si legge nel comunicato stampa.

Ogni persona può scegliere un album dall’elenco riportato più avanti, inviare una e-mail all’indirizzo info@storiedinote.fr indicando il titolo del disco scelto insieme al proprio nome, cognome e l'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere il link Wetransfer tramite cui sarà possibile scaricare gratuitamente il contenuto.

Ecco l’elenco:

PIPPO POLLINA "Rossocuore" - "Versi per la libertà" - "Bar Casablanca" - "Ultimo Volo Orazione Civile per Ustica" - "Fra due isole" - "La storia non conosce padroni" - "Le Dernier Vol (Versione francese)" - "Ken"

CLAUDIO LOLLI "Dalla parte del torto" - "Ho visto anche degli zingari felici (con Il Parto delle Nuvole Pesanti)" - "La scoperta dell’America" - "Viaggio in Italia" - "Lovesongs"

PAOLO CAPODACQUA "Un deux trois"

GIORGIO CONTE "Il Contestorie" - "The best of Giorgio Conte / live Alberobello"

NADA "L’amore è fortissimo e il corpo no"

MAX MANFREDI "L’intagliatore di santi"

MACINA GANG "Nel tempo e oltre cantando"

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI "Il Parto"

GORAN KUZMINAC Nuvole straniere

KAY MC CARTHY "L’amore tace"

LES ANARCHISTES "La musica nelle strade"

LUCA MADONIA "La consuetudine"

MIRCOMENNA "Ecco"

ALFONSO DE PIETRO "(In)Canto Civile"

ARTURO ANNECCHINO "Midnight piano" - "Midnight piano 2" - "Midpiano 3"

INTI-ILLIMANI "Viva Italia"