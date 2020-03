Steve Hackett e Ray Wilson suonano da casa per i fan

Il chitarrista Steve Hackett e il cantante Ray Wilson, accomunati dall'avere militato, seppure in periodi diversi, nei Genesis, hanno pubblicato loro performance 'casalinghe' sui rispettivi canali YouTube, con l'intento di allietare i fan in questi drammatici momenti.

Dice Hackett:

"So che la maggior parte di noi è bloccata a casa a causa del virus. Quindi ho pensato di fare una serie di brevi video per provare a tirarvi su il morale."

Mentre Ray Wilson ha pubblicato una cover della canzone dei Genesis “Fading Lights” (inclusa nell'album della band inglese “We Can't Dance” del 1991, ndr). Wilson ricorda inoltre di essere stato intervistato insieme a Tony Banks (il tastierista dei Genesis, ndr), che ha scritto la canzone, dicendo che al tempo aveva la forte sensazione che quella sarebbe stata l'ultima cosa che avrebbero mai fatto con l'allora cantante Phil Collins.

L'impressione di Banks non era del tutto errata, infatti l'album seguente, “Calling All Stations”, pubblicato nel 1997, fu l'unico pubblicato con Ray Wilson come cantante al posto di Phil Collins, che era fuoriuscito dal gruppo nel 1996 per dedicarsi alla sua carriera solista. Poi, nel 1999, i Genesis si sciolsero del tutto e “Calling All Stations”, rimane, a tutt'oggi, l'ultimo album in studio della band che, a inizio mese, ha annunciato un 'reunion tour' per il novembre 2020.