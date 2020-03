Coronavirus, Kelly Osbourne sui social: ‘Restate a casa per Ozzy’

“Stay Home for Ozzy (Restate a casa per Ozzy”, recita il foglietto che la figlia dell’ex Black Sabbath Kelly Osbourne mostra nella fotografia pubblicata sul proprio profilo Instagram. La secondogenita di Ozzy Osbourne ha pubblicato sui social un lungo messaggio in cui invita i fan a rispettare le misure per contrastare l'emergenza Coronavirus per il bene di suo padre e delle persone della sua generazione a rischio.

“Vorrei potervi dire qualcosa per confortarvi. Un po’ di saggezza che potrei infondere a voi per salvarvi dalla paura che ci circonda. La verità è che sono spaventata anche io. Entrambi i miei genitori sono ad alto rischio, soprattutto mio padre", ha scritto Kelly. "Se tre settimane fa avessi saputo che quando li ho spediti a Panama sarebbe stata l’ultima volta per un po’ che avrei potuto abbracciarli e baciarli, mi sarei trattenuta un po’ più a lungo. Tuttavia, questi sono i sacrifici che dobbiamo fare. Resto a casa per mamma e papà. Se non avete nessuno per cui restare a casa, vi prego #StayHomeForOzzy (restate a casa per Ozzy), aiutatemi a far apparire un sorriso sulla faccia di mio padre mentre è in quarantena, pubblicando una foto della vostra migliore imitazione di Ozzy.”

Ozzy Osbourne ha pubblicato il suo ultimo album, "Ordinary man", lo scorso 21 febbraio e - nonostante sia stato costretto a posticipare il tour americano per motivi di salute - sarà in concerto in Italia il prossimo 19 novembre 2020 a Bologna, con i Judas Priest come special guest.