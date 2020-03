Lady Gaga, posticipata l’uscita del nuovo album ‘Chromatica’

Con un post pubblicato sui social Miss Germanotta ha annunciato che, a causa dell'emergenza Coronavirus, l’uscita del nuovo album di Lady Gaga, “Chromatica”, è posticipata a data da destinarsi. L’ideale seguito di “Joanne”, quindi, non vedrà la luce il prossimo 10 aprile, come previsto.

“Prima di tutto, voglio assicurarmi che tutti voi stiate al sicuro e limitiate i contatti sociali. Per favore sappiate che sto pensando a tutti voi”, ha scritto la popstar statunitense su Instagram e ha aggiunto:

“Voglio comunicarvi che, dopo molte riflessioni, ho preso la difficile decisione di posticipare l’uscita di ‘Chromatica’. Annuncerò presto una nuova data d’uscita nel 2020.”

“Questo è un momento caotico e spaventoso per tutti noi e, nonostante io creda che l’arte sia una delle realtà più forti che abbiamo per donarsi gioia e risanamento a vicenda in momenti come questi, non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto quello che sta succedendo durante questa pandemia globale”, recita poi il lungo post condiviso da Lady Gaga, che ha poi aggiunto:

“Piuttosto, preferisco che passiamo questo tempo a trovare soluzioni. È importante per me che l’attenzione sia concentrata su come ottenere attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, come assicurarsi che i bambini che dipendono dalle scuole pubbliche per i pasti ottengano l'assistenza di cui hanno bisogno, e che aiutiamo coloro che saranno finanziariamente influenzati da questa pandemia.”

Rassicurando il suo pubblico sul tour estivo, comunicando che i suoi piani prevedono di rivedere i suoi fan durante il “Chromatica ball tour” la prossima estate, la voce di “Bad Romance” ha detto: “Ai miei fan, vi voglio bene. So che siete delusi. Probabilmente arrabbiati e tristi. Ma so anche che, come fan base, come una famiglia, siamo forti e ci amiamo a vicenda e siamo i punk della gentilezza. Quindi vi chiedo ti praticare quella gentilezza in questi tempi difficili.” Lady Gaga ha poi concluso invitando i fan a rispettare le misure per contrastare l'emergenza Coronavirus e ha promesso: “Quando potremo uscire di nuovo, ho intenzione di renderlo molto divertente. Non vedo l’ora di ballare insieme a voi.”

L'ideale seguito di "Joanne" è stato anticipato dal singolo "Stupid love", uscito lo scorso 28 febbraio e accompagnato dal video diretto da Daniel Askill.