Francesco De Gregori: rinviate in autunno le date del tour nei club italiani

L'entourage della voce di "Buonanotte fiorellino" ha annunciato che il tour nei club italiani di Francesco De Gregori, già precedentemente rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato posticipato al prossimo autunno. Il cantautore romano, dopo il tour estivo in programma dal prossimo 20 giugno in diverse location all’aperto del nostro Paese, tornerà a esibirsi nelle principali città della Penisola a partire dal 27 novembre.

Ecco il calendario degli eventi aggiornato:

27 novembre al VOX CLUB di Nonantola – MODENA

(recupero del concerto inizialmente previsto il 5 marzo e già posticipato al 16 aprile)

30 novembre all’ALCATRAZ di MILANO

(recupero del concerto inizialmente previsto il 10 marzo già posticipato al 6 maggio)

1 dicembre alla SUPERSONIC ARENA di S.Biagio di Callalta – TREVISO

(recupero del concerto inizialmente previsto il 6 marzo e già posticipato al 18 aprile)

4 dicembre alla CASA DELLA MUSICA di NAPOLI

(recupero del concerto inizialmente previsto il 21 marzo e già posticipato all’8 maggio)

5 dicembre all’ATLANTICO LIVE di ROMA

(recupero del concerto inizialmente previsto il 20 marzo e già posticipato al 9 maggio)

I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date (è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). Per informazioni e ulteriori dettagli consultare il sito: www.friendsandpartners.it.