Elodie, concerti rinviati all'autunno

I due concerti di Elodie previsti per il prossimo mese di aprile e legati a “This is Elodie”, vengono spostati ad Aprile. La cantante romana si esibirà nelle stesse location, ma tra fine settembre ed ottobre. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Ecco gli spostamenti

Giovedì 16 aprile 2020 – MILANO @Santeria Toscana 31 -> Mercoledì 30 settembre 2020 – MILANO @Santeria Toscana 31 – NUOVA DATA

Sabato 18 aprile 2020 – ROMA @Teatro Centrale -> Sabato 03 ottobre 2020 – ROMA @Teatro Centrale – NUOVA DATA

ed ecco i dettagli delle date:

Mercoledì 30 settembre 2020

MILANO @ Santeria Toscana 31

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita



Sabato 03 ottobre 2020

ROMA @ Teatro Centrale

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita