Dua Lipa: album anticipato a venerdì 27 marzo, tour spostato al 2021

Cambio di piani per la cantautrice britannica di origini albanesi-kosovare, recente ospite internazionale del Festival di Sanremo 2020. Il nuovo album “Future Nostalgia”, era previsto per il 3 aprile ,a il seguito di “Dua Lipa” del 2017 (leggi qui la nostra recensione), arriverà con una settimana di anticipo, il 27 marzo. Contemporaneamente, però, Dua Lipa ha posticipato il suo tour: la data in Italia del prossimo 30 aprile è riprogrammata al 10 febbraio 2021

Sempre al Forum di Assago.

Ho alcune buone notizie per voi – Ho deciso di pubblicare questo venerdì 27 marzo il mio nuovo disco e non vedo l’ora di condividerlo con voi.Ora sono molto più sicura di me stessa rispetto al passato, non ho più paura di buttarmi, sperimentare e provare nuove cose.

Sfortunatamente vista la situazione attuale nel mondo, la priorità è tutelare la salute di ciascuno e abbiamo dovuto posticipare le date inglesi ed europee del mio Future Nostalgia Tour. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date. Annuncerò presto anche nuovi show in tutto il mondo. Voglio esibirmi in tantissimi Paesi