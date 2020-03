Porfirio Rubirosa legge "Cecità" di Josè Saramago su Facebook

Avrà inizio domani 25 marzo alle 13 la performance durante la quale il musicista e agitatore culturale Porfirio Rubirosa leggerà integralmente in diretta streaming, dalla prima all'ultima pagina e senza interruzioni, il romanzo "Cecità", dello scrittore portoghese premio Nobel per la letteratura Josè Saramago, pubblicato nel 1995 e di drammatica attualità perché racconta le conseguenze di una epidemia.

Spiega Rubirosa:



“Artisticamente parlando, 'Cecità' è quanto di più attuale possa esserci nel difficilissimo momento in cui stiamo vivendo perché parla di epidemia, di paziente zero, e soprattutto racconta la quarantena. Le conseguenze dell’isolamento e il cambiamento delle abitudini e del proprio stile di vita. Racconta del mutamento delle relazioni sociali e delle reazioni dell’uomo”.



L’evento, organizzato in collaborazione con la factory artistica Isola Tobia Label e la Cooperativa Esibirsi – impegnata in queste settimane sul fronte del riconoscimento di un contributo da parte dello Stato anche per i lavoratori dello spettacolo – verrà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook ufficiali di Porfirio Rubirosa (www.facebook.com/porfiriorubirosaofficial), Isola Tobia Label (www.facebook.com/isolatobialabel) e della società cooperativa Esibirsi (www.facebook.com/coopesibirsi).