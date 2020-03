Airplay Control: classifiche gratuite per tutti per sei mesi

Airplay Control ha deciso di contribuire alle tante iniziative di solidarietà e fornire gratuitamente per 6 mesi i servizi di airplay monitoring a chiunque ne faccia richiesta, con un unico obiettivo: essere più vicini alle radio, alle case discografiche, agli editori, agli artisti, ai promoter, agli uffici stampa e agli appassionati di musica.

A partire dal prossimo venerdì 27 marzo, gli utenti interessati riceveranno per email una newsletter settimanale con allegato il file PDF che includerà le prime 100 posizioni delle seguenti classifiche airplay:

• Radio Airplay ‘Generale’ • Radio Airplay ‘Artisti Italiani’ • Radio Airplay ‘Indipendenti’ (per passaggi) • Radio Airplay ‘Europea’ • Absolute Beginners ‘Powered by Rockol’ (Top 10)

Le classifiche – elaborate da Radiomonitor in base ad uno standard internazionale universalmente riconosciuto dall’industria musicale – includeranno tutti i dati relativi al numero dei passaggi rilevati per ciascun brano, al numero di emittenti che li trasmettono, all’audience ottenuto ed evidenzieranno anche il posizionamento dei titoli nelle charts italiane delle principali piattaforme digitali, quali: iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer e Shazam.

Per aderire all’iniziativa e ricevere gratuitamente fino al 18 settembre 2020 le classifiche airplay, basterà semplicemente richiedere l’iscrizione alla newsletter attraverso email all’indirizzo: info@airplaycontrol.com