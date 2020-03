Addio a Tres Warren (Psychic Ills)

E' mancato all'età di 41 anni Tres Warren, musicista del duo newyorchese Psychic Ills. Non è stata fornita la causa della scomparsa, ma la band ha postato una dichiarazione sui social

Cari amici,

I nostri cuori sono spezzati per la notizia che nostro fratello Tres è morto.

Era un amante della musica - era la essenza della sua anima e la fece con cuore e passione. Conoscerlo ci ha cambiati per sempre e lo spazio vuoto che la sua partenza ha lasciato non sarà mai riempito. Vogliamo ringraziare tutti voi per l'amore e il sostegno che ci avete fornito nel corso degli anni.

Ti adoriamo e ci mancherai ogni giorno.