Arrivano i "MetallicaMondays": ogni settimana un concerto in streaming

Niente concerti per i Metallica fino a dopo l'estate, per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: la band sarebbe dovuta partire per il sudamerica ad aprile assieme ai Greta Van Fleet: sarebbe stata la prima uscita di James Hetfield dopo la riabilitazione per la sua dipendenza da alcolici Invece la band ha comunicato che le date sono annullate e verranno riprogrammate a fine anno.

“Saluti ... non dal nostro solito quartier generarle, ma questa volta dai nostri salotti, camere da letto e scantinati. Come molti di voi sanno, nei nostri quasi quarant'anni di tournée, abbiamo avuto alcuni contrattempi lungo la strada: ossa rotte, appendici distrutte, contrattempi pirotecnici, tempo pazzo, intossicazioni alimentari (attenzione alle ostriche! ) e persino un attacco d'ansia! Niente di tutto ciò ci ha mai fermato, ma questo è ovviamente un momento molto diverso, e lasciare casa ora significa letteralmente rischiare la vita. Sfortunatamente, in questi tempi surreali, ciò significa che dobbiamo stare lontani gli uni dagli altri per il prevedibile futuro prima di poter iniziare a pensare a "Riunioni della famiglia Tallica in tutto il mondo".

Ma i fan hanno di che essere contenti - oltre alla notizia che Kirk Hammett sta lavorando a nuovi riff in questo periodo di pausa. La band ha infatti annunciato i #MetallicaMondays, in collaborazione con Nugs.net, la piattaforma che già pubblica i bootleg ufficiali dei concerti della band: ogni lunedì verrà pubblicato su YouTube e su Facebook un concerto intero. Il primo, diffuso ieri è il Live at Slane Castle dell'8 giugno 2019,

Questa invece la scaletta del concerto allo Slane Castle

SETLIST

The Ecstasy of Gold (registrata) - di Ennio Morricone

Hardwired Intro (registrata)

Hardwired

The Memory Remains

Ride the Lightning

Whiskey in the Jar - Cover di [traditional]

The Unforgiven

Now That We're Dead

Moth Into Flame

Sad but True

Halo on Fire

Frantic

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Seek & Destroy



BIS #1

Spit Out the Bone

Nothing Else Matters

Enter Sandman