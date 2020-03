La Gibson chiude per Coronavirus e dà 1000 dollari a ogni dipendente

L'emergenza Coronavirus sta lasciando un gran numero di lavoratori senza stipendio per il prossimo futuro. La Gibson, azienda di chitarre statunitense, si è attivata per fornire una indennità ai suoi dipendenti. Ha infatti annunciato che pagherà alle persone che ha a libro paga 1.000 dollari ciascuno per aiutarle a far fronte a questi tempi grami.

A partire dal 22 marzo, l'azienda è stata costretta a interrompere la produzione nella sua fabbrica di Nashville. Il sindaco di Nashville John Cooper, la scorsa domenica, ha ordinato che tutte le attività non essenziali debbano rimanere chiuse per 14 giorni per prevenire la diffusione del coronavirus. Nonostante non ci fosse alcuna richiesta da parte del governo, la Gibson, quale misura preventiva, volontariamente, ha chiuso anche la fabbrica di Bozeman, nel Montana.

Oltre a pagare 1.000 dollari ad ogni dipendente della fabbrica, la Gibson ha creato varie piattaforme di comunicazione per tenere informato il proprio team, incluso il Gibson DIAL (Direct Information Advisory Line) per tutti i dipendenti.

Dice James 'JC' Curleigh, CEO di Gibson:

"Nelle prime fasi di questa sfortunata situazione che è in continua evoluzione, abbiamo adottato un approccio proattivo per monitorare e dare priorità alla salute e alla sicurezza del nostro team in tutto il mondo. Sono orgoglioso del modo in cui i nostri team hanno risposto e ora spostiamo la nostra attenzione sul supporto reciproco per superare questo problema".

La Gibson afferma inoltre che "continuerà a monitorare e valutare la situazione e a mantenere informati dipendenti, rivenditori, fornitori e tutti gli altri".