In Canada si canta Leonard Cohen dai balconi

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus si sta allargando a macchia d'olio in tutto il mondo. Purtroppo il nostro paese ha il triste primato del maggior numero di morti nel mondo a causa di questo virus. Ormai è trascorso quasi un mese da quando ci siamo rinchiusi nelle nostre case per cercare di arginare il diffondersi della pandemia.

In questo periodo, una delle iniziative, nate in Italia, che hanno avuto maggior risalto nel mondo, sono i flashmob a tema musicale che hanno visto uscire sul balcone le persone per cantare, suonare, applaudire. Così da comunicare e infondere coraggio l'uno all'altro, così da credere in una rapida soluzione della tragedia.

Questa iniziativa, come si diceva, ha avuto grande eco ed è stata replicata anche in altre nazioni. Non ultimo il Canada, non ultimi gli abitanti di Montreal. Tra le canzoni più gettonate vanno segnalate quelle della gloria nazionale Leonard Cohen, il cantautore scomparso il 7 novembre 2016. Tra i partecipanti anche la cantautrice Martha Wainwright.