Father John Misty pubblica un album live per raccogliere fondi

Il 38enne cantautore del Maryland Father John Misty ha pubblicato l'album live “Off-Key in Hamburg”, ora disponibile su Bandcamp. I proventi del disco verranno donati al MusiCares COVID-19 Relief Fund. “Off-Key in Hamburg” è stato registrato l’8 agosto 2019 alla Elbphilharmonie di Amburgo (Germania) insieme alla sua band e la Neue Philarmonie Frankfurt.

MusiCares COVID-19 Relief Fund fondato dall’organizzazione statunitense The Recording Academy fornirà assistenza a tutti coloro che lavorano nell’industria discografica, colpiti dall’epidemia di coronavirus e dalla conseguente cancellazione di numerosi eventi musicali. Dagli hotel, alle venue, ai festival musicali più importanti. MusiCares è stata fondata dalla Recording Academy per salvaguardare la salute e il benessere di tutte le persone che lavorano nella musica offrendo programmi di prevenzione, emergenza, e guarigione, per affrontare le problematiche finanziarie, mediche e di salute personale.

Tracklist:

1. Hangout At The Gallows

2. Hollywood Forever Cemetery Sings

3. Mr. Tillman

4. Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All

5. The Night Josh Tillman Came To Our Apt.

6. Strange Encounter

7. Total Entertainment Forever

8. Things It Would've Been Helpful To Know Before The Revolution

9. Ballad Of The Dying Man

10. A Bigger Paper Bag

11. I Went To The Store One Day

12. Nancy From Now On

13. Chateau Lobby #4 (In C For Two Virgins)

14. Please Don’t Die

15. The Palace

16. God's Favorite Customer

17. Pure Comedy

18. Holy Shit

19. I Love You, Honeybear

20. Leaving LA