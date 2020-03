Tekashi 6ix9ine ha paura del Coronovirus e chiede di uscire di prigione

Il 23enne rapper Tekashi 6ix9ine chiede di essere rilasciato dalla prigione in cui sta scontando la sua pena con l'accusa di tentato omicidio, traffico di droga e d'armi, poichè teme di riportare il coronavirus e di trovarsi così in pericolo di vita.

Come riportato da TMZ, il suo avvocato, Lance Lazzaro, ne ha fatto formale richiesta al giudice poiché Daniel Hernandez, questo il vero nome del musicista, soffre di asma, la qual cosa lo metterebbe, in caso di un eventuale contagio, in serio pericolo di vita. Nella sua richiesta di scarcerazione, l'avvocato, riporta che alla fine dello scorso anno a Tekashi venne diagnosticata una bronchite e una sinusite e fu necessario un ricovero in ospedale per ricevere le cure. Secondo quanto dice l'avvocato, nonostante Tekashi abbia il fiato corto gli è stato negato un consulto con il medico.

Lo scorso mese di gennaio, l'avvocato del rapper aveva presentato dei documenti in cui affermava che stare dietro le sbarre poneva la sua vita in pericolo perché, per ricevere uno sconto di pena aveva collaborato con la polizia e testimoniato contro la gang dei Nine Trey Bloods.

Questo quanto disse l'avvocato:

"A seguito della cooperazione di Hernandez con il governo contro più membri di una gang chiamata Bloods, la sicurezza di Hernandez è ancora, e continuerà ad essere, per il prossimo futuro, seriamente a rischio. Inoltre, questa Corte ha ordinato una continua cooperazione con il governo come parte della sentenza di Hernandez. Data la significativa e continua minaccia alla sicurezza di Hernandez a seguito della sua collaborazione passata e futura, il governo ha presentato documenti che costringono Hernandez a rimanere incarcerato in una prigione privata nel tentativo di garantire la sua sicurezza. Tuttavia, anche nella prigione privata, Hernandez è incarcerato con vari membri dei Bloods.''

Il team legale di Tekashi 6ix9ine ha sottolineato il fatto che un altro membro della banda è stato quasi ucciso in prigione per aver denunciato l'organizzazione.