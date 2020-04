Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Björk, live al National Theatre, Reykjavík, 1999

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

I meno giovani ricorderanno l'Homogenic Tour di Bjork, serie di eventi che tenne occupata la cantante e compositrice islandese tra l'estate del '97 e l'inverno del '99: due date furono programmate anche in Italia, il 7 novembre del '97 a Firenze e il 19 luglio del '98 a Fano. Le tappe più prestigiose, tuttavia, la tournée le fece segnare tra USA, Gran Bretagna ed Europa centrale, con soste - tra le altre venue - allo Shepherd's Bush Empire di Londra, allo Zénith di Parigi, all'Hammerstein Ballroom di New York e all'Hollywood Palladium di Los Angeles.

Tuttavia il gran finale, Bjork, volle riservarlo al pubblico di casa, con una doppia data - il 5 e 6 gennaio del '99 - al Teatro Nazionale di Reykjavík: una struttura sicuramente più piccola e meno prestigiosa di quelle che avevano ospitato i suoi show precedenti, ma che senza dubbio rappresentava il migliore finale per una delle tournée più fortunate mai intraprese dalla star di "Army of Me". Che, per l'occasione, in scaletta inserì queste canzoni:

SETLIST Vísur Vatnsenda-Rósu

Hunter

Come to Me

All Neon Like

You've Been Flirting Again

Isobel

Immature

Possibly Maybe

Venus as a Boy

I Go Humble

5 Years

Human Behaviour

Bachelorette

Hyperballad

Violently Happy

Pluto

BIS #1 The Anchor Song

Alarm Call

Jóga

Play Dead



