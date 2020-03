Concerti, Niccolò Fabi: le nuove date del tour europeo

Nei giorni scorsi Niccolò Fabi aveva fatto sapere che il suo tour europeo che avrebbe dovuto andare in scena nel mese di aprile non avrebbe avuto luogo. Il cantautore romano aveva affidato ai fan la promessa che le nuove date della tournée a supporto di “Tradizione e tradimento” sarebbero state presto annunciate e il nuovo calendario oggi è stato diramato: tutte le date europee si terranno il prossimo mese di ottobre, con partenza del tour il 9 ottobre a Bruxelles. Ecco il calendario completo:

9 ottobre - BRUXELLES, VK (recupero data del 9 aprile)

11 ottobre - LONDRA, The Garage (recupero data del 12 aprile)

14 ottobre - PARIGI, Café De La Danse (recupero data del 14 aprile)

16 ottobre - AMSTERDAM, Q-Factory (recupero data del 7 aprile)

18 ottobre - BERLINO, Frannz Club (recupero data del 6 aprile)

20 ottobre - LUGANO (Sold Out), Studio Foce (recupero data del 3 aprile)

21 ottobre - LUGANO, Studio Foce (recupero data del 2 aprile)

22 ottobre - ZURIGO, Mascotte (recupero data del 16 aprile)

24 ottobre - BARCELLONA, Razzmatazz (recupero data del 20 aprile)

26 ottobre - MADRID, Sala Caracol (recupero data del 23 aprile)

L’unica città rimasta fuori tra quelle inizialmente previste nel Vecchio Continente è Lisbona che, fa sapere lo staff della voce di “Lasciarsi un giorno a Roma”, sarà presto riprogrammata anch’essa. Il concerto nella capitale portoghese avrebbe dovuto essere il 25 aprile. Si legge nella nota stampa che comunica le nuove date:

I biglietti acquistati per i precedenti live del tour europeo restano validi per le nuove date.

Poiché ogni nazione sta gestendo in modo differente l’emergenza in atto, per il rimborso è necessario rivolgersi alle ticketing company attraverso il quale è stato acquistato il biglietto.

Per ulteriori informazioni e dettagli attenersi alle indicazioni contenute nei singoli eventi Facebook.