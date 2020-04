Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Black Sabbath, live al Download Festival, 2005

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Inutile stare a spiegare quanto la carriera dei Black Sabbath sia stata frammentata e ricca di deviazioni: a fare il conto di tutti i musicisti passati nelle varie line-up del gruppo di "Paranoid", il cui unico elemento fisso comune a tutte le incarnazioni - Heaven And Hell compresi - è stato Tony Iommi, si ottengono ventinove nominativi diversi, solo per i tre posti di cantante, bassista e batterista. L'ultimo periodo che vide in azione i quattro elementi del nucleo storico della band - oltre a Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward - fu compreso tra il 1998 e il 2007.

Caricamento video in corso Link

In quei nove anni i quattro di Birmingham cercarono di mettere insieme un disco - senza successo: peccato, perché l'avrebbe prodotto Rick Rubin - e mancarono qualche volta l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, ma - in compenso - regalarono ai proprio fan una serie di buone esibizioni, come questa, ripresa l'11 giugno del 2005 al Festival di Download. Poi sarebbero venuti gli Heaven & Hell, poi ancora la reunion, ma senza Bill Ward: in pratica, quindi, una reunion per 3/4...

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui