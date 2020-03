Coronavirus: GEMA istituisce un fondo per artisti

La società di collecting tedesca GEMA ha attivato un fondo da 40 milioni di euro destinato al sostegno degli autori soci colpiti dall'improvvisa battuta d'arresto alla quale l'industria dell'intrattenimento è stata costretta a fare fronte in seguito alla diffusione del Coronavirus: "E' prevedibile che le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 saranno devastanti per l'intero settore creativo", ha spiegato l'ad della società Harald Heker, "GEMA utilizzerà tutti i mezzi disponibili per supportare i suoi membri potenzialmente minacciati per attutire al meglio gli effetti economicamente catastrofici per i nostri clienti di questa emergenza sanitaria".

Il fondo sarà utilizzato in due fasi: in un primo momento verranno stanziati degli aiuti destinati agli autori che siano anche interpreti ed esecutori, categoria maggiormente colpita dalle misure adottate dai diversi governi per contenere la diffusione del Coronavirus perché costretti a rinunciare agli spettacoli dal vivo, e - in una seconda fase - ai "singoli casi di disagio" individuati nell'elenco dei soci.

In Italia un'iniziativa simile è stata adottata da NUOVOIMAIE, che a partire da oggi ha aperto ai suoi soci la possibilità di richiedere un sussidio extra attivato per far fronte alla crisi del settore provocata dalla pandemia.