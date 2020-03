Pearl Jam, domani in anteprima "Gigaton" raccontato canzone per canzone

“Gigaton” è il disco più solido del gruppo dai tempi di “Avocado” del 2006 ed è meglio, decisamente meglio, di "Lightning Bolt" e "Backspacer": dovessimo riassumere in una frase il nuovo album dei Pearl Jam, lo faremmo così. Ma in “Gigaton” c'è molto di più. Lo abbiamo ascoltato per giorni, lo abbiamo studiato, ne abbiamo parlato con il nuovo produttore (Josh Evans - qua la nostra intervista) e siamo pronti a raccontarvi nuovi dettagli, canzone per canzone.

Una prima, piccola curiosità: i testi, i crediti e diversi post della band sono stati scritti con un font grafico originale, denominato "EKG", ideato direttamente da Eddie Vedder con gli Ames Bros. che in passato si sono occupati dei poster dei concerti della band, a partire dall'uso di una macchina da scrivere Torpedo modello 188 del '61-62. Il font è lo stesso usato da Vedder per "Ukulele songs". Il layout e l'impaginazione del disco è stata curata da Jeff Ament

