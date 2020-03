Mina, lo speciale ‘In arte Mina’ su Rai3

Andrà in onda questa sera, 23 marzo, alle ore 21.20 su Rai3 lo speciale dedicato a Mina “In arte Mina”, condotto da Pino Strabioli, che sarà affiancato da, tra gli altri, ospiti come Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Fiorello e Giorgia. Si legge nella nota dell’ufficio stampa Rai che presenta in “In arte Mina” che il programma attingerà agli archivi della Radiotelevisione italiana per proporre al pubblico “video e immagini inedite dell’ultima Mina” con le testimonianze di “musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione, che hanno condiviso con lei, e talvolta continuano a condividere, parte del suo percorso artistico”.

Mina Mazzini è assente dalle scene dall’agosto 1978 e compirà tra due giorni, il 25 marzo prossimo, ottant’anni. Settimana scorsa è stato pubblicato il volume “Mina” volto a celebrare proprio questo importante compleanno, la scusa per ripercorrere la carriera della Tigre di Cremona, in questo caso per la maggior parte attraverso fotografie e contributi di testo scritti apposta per la pubblicazione.