Grandi album da (ri)ascoltare, nel frattempo: "In Rainbows" dei Radiohead

“Dopo tante evoluzioni musicali, i Radiohead hanno voluto fare un album di canzoni, canzoni che mostrano tutti gli spigoli e le facce della loro arte”. Era il 2007 e con queste righe Rockol concludeva la recensione di "In Rainbows”, settimo album in studio della band di Thom Yorke giunto sul mercato a circa quattro anni di distanza dal precedente “Hail to the Thief”. Non sarà un capolavoro all’altezza di “OK Computer” o “Kid A” ma "In Rainbows”, con la produzione dello storico collaboratore della band britannica Nigel Godrich, si difende bene e non sono pochi i fan dei Radiohead che attingono anche a questo album nel citare i propri pezzi preferiti del gruppo.

Dallo scorso 10 marzo vi stiamo proponendo tre dischi al giorno, un’occasione per (ri)ascoltare, in questi giorni sospesi, la grande musica degli anni passati. L’album di questo pomeriggio è "In Rainbows”, del quale potete rileggere la nostra recensione di tredici anni fa. Buona lettura e buon ascolto!