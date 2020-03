Subsonica, posticipato a ottobre il tour nei club

Slitta a ottobre il tour nei club dei Subsonica legato a "Microchip temporale", il progetto che ha visto Samuel e soci rivisitare il loro "Microchip emozionale" del 1999 insieme ad alcuni esponenti della nuova scena musicale italiana, per festeggiarne il ventennale. Ad annunciarlo, a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, è la stessa band, d'accordo con il suo promoter.

La tournée partirà il 14 ottobre dal Tuscany Hall di Firenze, per chiudere il 22 novembre al teatro della Concordia di Venaria Reale, a Torino. Questo il calendario:

14.10 FIRENZE, Tuscany Hall

16.10 PERUGIA, Afterlife

17.10 MARGHERA (VE), Centro Sociale Rivolta

22.10 PADOVA, Hall

23.10 NONANTOLA (MO), Vox (biglietti del 6 marzo validi per questa data

24.10 NONANTOLA (MO), Vox (biglietti del 27 marzo validi per questa data

28.10 ROMA, Atlantico (biglietti del 24 marzo validi per questa data)

29.10 ROMA, Atlantico (biglietti del 25 marzo validi per questa data)

30.10 SENIGALLIA (AN), Mamamia

06.11 PORDENONE, Capitol

07.11 TREZZO SULL’ADDA (MI), Live Club

12.11 NAPOLI, Common Ground

13.11 MOSCIANO STAZIONE (TE), Pin Up

14.11 MODUGNO (BA), Demodé Club

17.11 MILANO, Alcatraz (biglietti dell’8 aprile validi per questa data)

18.11 MILANO, Alcatraz (biglietti del 9 aprile validi per questa data)

20.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (biglietti del 31 marzo validi per questa data)

21.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (biglietti del 14 marzo validi per questa data)

22.11 VENARIA REALE (TO), Teatro della Concordia (biglietti del 15 marzo validi per questa data)

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione: seguiranno a breve maggiori informazioni.