Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Velvet Underground, 'Live MCMXCIII'

E' vero, non c'è Nico - suo malgrado, purtroppo. E non c'è, soprattutto, la magia che circondava i primi Velvet Underground, quelli pre-Doug Yule, quando ancora il (fragilissimo) equilibrio tra la scrittura di Lou Reed e il genio musicale di John Cale faceva fiorire nella New York della Factory warholiana capolavori come "Sunday Morning", "All Tomorrow's Parties", "I'm Waiting for the Man", "White Light/White Heat" e tutti gli altri.

Almeno, in "Live MCMXCIII", registrato all'Olympia di Parigini nel giugno del '93, c'è il nucleo di quella che è stata una delle rock band più importanti di tutti i tempi. E' vero che in molti, all'epoca, preferirono disertare le platee (sia reali che discografiche: la reunion nella capitale francese venne pubblicata sia come live album che come film concerto) per ricordare l'immagine del gruppo che fu. E' vero che il primo a essere scontento delle riprese audio fu Cale, che disse di preferire il missaggio di alcuni bootleg ufficiali a quello del live ufficiale. E' vero che la reunion durò giusto - anzi, nemmeno - il tempo del tour, e che Reed e Cale tornarono a mandarsi a quel paese con in tasca una proposta di un "Unplugged" da parte di MTV e una corposa tranche di date negli USA. E' vero tutto, ma è anche vero che le premature scomparse prima di Sterling Morrison, nel '95, poi di Lou Reed, nel 2013, hanno privato tutti della possibilità anche solo di immaginare cosa potesse essere un concerto dei Velvet Underground. Quindi, anche a voler essere ipercritici, a fare i puristi e gli intransigenti, dopotutto "Live MCMXCIII" non è poi così male.

