James Blunt: il tour italiano spostato in autunno

Saranno recuperati in autunno i tre concerti che James Blunt avrebbe dovuto tenere in Italia a marzo e che sono stati sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus. A renderlo noto è il promoter del cantautore, Live Nation, che ha comunicato le nuove date dei tre concerti originariamente previsti per il 25 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 27 marzo alla Kioene Arena di Padova e il 28 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. Blunt suonerà a Roma il 30 settembre, a Padova il 2 ottobre e a Milano il 3 ottobre.

I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi per la nuova data, ma solo nella medesima location e città in cui si era scelto di andare (non sarà pertanto possibile assistere al concerto in un’altra città o venue diversa da quella indicata sul biglietto o sull’email di conferma dell’acquisto). I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.