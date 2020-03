Bugo: 'Pace con Morgan? Non l'ho più sentito e non intendo farlo'

Ospite dell'iniziativa Web di VH1 "VH1 – Ti chiama a casa", Bugo è tornato a parlare dello scontro avuto con Morgan sul palco dello scorso Festival di Sanremo. Il cantautore novarese, che solo ieri - sabato 21 marzo - è stato nuovamente protagonista di un diverbio via social con il collega brianzolo, a proposito dell'incidente al teatro Ariston ha commentato:

"Da Sanremo in poi non ho più sentito Morgan e non intendo farlo perchè ha offeso mia madre, mia moglie, ha ridicolizzato me e il mio manager. In questo momento fare un passo indietro vorrebbe dire mancare di rispetto a tutta la mia squadra, dando ragione a tutte le teorie complottistiche"

Cristian Bugatti non ha escluso di riavvicinarsi al già leader dei Bluvertigo, ma:

"Per fare pace ci vorrà del tempo, ma non è obbligatorio farla. Morgan andrà avanti a fare la sua carriera e mi auguro che vada per il meglio, non auguro il male a nessuno. L’episodio che ha creato una rottura forte è fifty-fifty: lui ha le sue responsabilità ma io me ne sono andato, se fossi rimasto lì sul palco sarebbe andata diversamente. Io non avrei comunque mai permesso a nessuno, neanche a Paul McCartney, di cambiare il testo di una mia canzone dove mi auto offendo e faccio tutta sta scena per due mesi"