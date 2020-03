Arashi, il loro 'best of' è il disco più venduto al mondo nel 2019

E' l'antologia dei giapponesi Arashi "5x20 All the best! 1999-2019" il disco più venduto in tutto il mondo nel corso del 2019: a rivelarlo è un rapporto stilato dall'IFPI, l'International Federation of the Phonographic Industry, associazione di categoria internazionale dell'industria discografica. Alle spalle della formazione composta da Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masakai Alba, Kazunari Ninomiya e Jun Matsumoto, attiva dal 1999, si sono piazzati Taylor Swift con "Lover", al secondo posto con 3,2 milioni di copie vendute, e gli alfieri del k-pop BTS con "Map of the soul: Persona", con 2,5 milioni.

Fuori dal podio restano la colonna sonora del film con Lady Gaga e Bradley Cooper "A Star Is Born", "When We All Fall Asleep, Where Do We go?" di Billie Eilish e "Bohemian Rhapsody" dei Queen, tutti intorno alle 1,2 milioni di unità mosse, seguiti da Ed Sheeran con "No.6 Collaborations Project" (1,1 milioni di copie vendute), Ariana Grande con "Thank U, Next" (1 milione), i Rammstein con il loro ultimo, omonimo album (900mila) e la riedizione per il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione di "Abbey Road" dei Beatles (800mila).