Nirvana, da Tom Misch la cover (da quarantena) di 'Smells Like Teen Spirit'

Molti artisti, sia italiani che internazionali, sono ormai da giorni costretti a comunicare con i propri fan solo attraverso dirette Web e social network a causa delle misure adottate dai principali governi occidentali per arginare l'epidemia di Coronavirus: tra i tanti musicisti che stanno cogliendo l'occasione di questa pausa forzata da palchi per comunicare col pubblico in modo diverso c'è anche c, giovane polistrumentista e produttore britannico. Il ventiquattrenne londinese ha postato sul proprio canale YouTube ufficiale una cover strumentale del classico dei Nirvana "Smells Like Teen Spirit", autentico inno del grunge originariamente pubblicato dalla band di Kurt Cobain in "Nevermind" nel 1991.

Già allievo del Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Greenwich, a Londra, dove ha studiato per un breve periodo chitarra jazz, Tom Misch ha debuttato ufficialmente nel 2018 con l'album autoprodotto "Geography", ma è attivo dal 2012, anno nel quale ha iniziato a pubblicare brani sulla piattaforma digitale Soundcloud.