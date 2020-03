Laura Pausini: 'Così spiego a mia figlia il Coronavirus'

In una lunga lettera pubblicata dal Corriere della Sera, Laura Pausini ha spiegato come è cambiata la sua vita a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19. Ecco, di seguito, alcuni dei passaggi più importanti del testo firmato dalla cantante di "Strani amori":

"Stare una vita in viaggio però non è semplice, specialmente quando diventi mamma e tua figlia inizia a fare le elementari, così quest’anno mi ero decisa di passarlo a casa, con la mia famiglia e senza viaggiare ma adesso che sono qui ferma, in una situazione sicuramente di privilegio ma comunque rinchiusa, mi sembra tutto assurdo. Cerco di spiegare a Paola, che adesso ha 7 anni, quello che sta succedendo (...) Mi chiede: «Quando tornerà tutto come prima?» e mi spiazza. Non è facile trasferirle che il mondo dei suoi supereroi, che siamo noi adulti, non è ancora riuscito a fermare un piccolissimo essere microscopico che sta uccidendo migliaia di persone. (...) Le diciamo tutto, sarebbe una delusione per lei scoprire che le stiamo nascondendo la realtà. Le spieghiamo anche cosa significa avere un virus, come si può curare e il perché gli scienziati, i virologi, i dottori e tutto il personale sanitario sono i nostri veri eroi"

"[Noi italiani] siamo diventati un esempio, e credetemi io mi sento lusingata quando mi chiamano i miei amici da Londra, o da Parigi, da Madrid o da New York, dal Messico e dal Brasile (...) mi scrivono frasi di affetto in italiano e inviano video di ringraziamento con immagini dei nostri medici. E sono proprio loro a farmi sentire orgogliosa di essere italiana. (...) Dobbiamo essere fieri di noi stessi, perché il «nostro dopo» sarà un nuovo Rinascimento, il nostro «poi» sarà favoloso, perché noi saremo i più bravi del mondo a ricostruirlo. Dobbiamo ricordarcelo bene questo senso di vicinanza, questo desiderio che ci scoppia dentro al cuore di abbracciare le persone che amiamo"