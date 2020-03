I Killers e il distanziamento sociale: guarda il live (in bagno) di 'Caution'. Video

Quando l'emergenza sanitaria da Coronavirus sarà finita, la musica sarà ricordata come una compagna indispensabile durante il lungo periodo di quarantena che in questio giorni stanno passando sia gli italiani che la maggior parte dei popoli occidentali: i Killers, invitati da remoto a prendere parte allo show di Jimmy Kimmel, hanno fatto fronte alle restrizioni attuate per combattere la diffusione del Covid-19 in un modo non del tutto inedito ma sicuramente originale.

Invece che eseguire il loro ultimo singolo, "Caution" - e mai titolo poteva essere più azzeccato, dato il momento - da un convenzionale salotto o da uno spazioso terrazzo, Flowers e il chitarrista Ronnie Vannuci hanno preferito darsi da fare - strumenti alla mano - direttamente nel bagno dell'abitazione del frontman.

La band di Las Vegas ha presentato solo ieri, sabato 21 marzo, la clip ufficiale di "Caution", il primo singolo estratto dal nuovo album del gruppo, "Imploding the Mirage", atteso nei negozi entro l'inizio della prossima estate: il gruppo è atteso per quella che sarà la propria unica data italiana per il 2020 il prossimo 12 luglio al Milano Summer Fest, presso l'Ippodromo di San Siro, nel capoluogo lombardo.