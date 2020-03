Justin Hawkins: "Volevo essere un misto tra Bon Scott e Freddie Mercury"

Il frontman dei Darkness Justin Hawkins, parlando con Classic Rock Magazine, ha svelato il nome dell'album che gli ha cambiato la vita: “The Razors Edge” della band australiana degli AC/DC.

Ha detto il 45enne Justin Hawkins:

“Avevo 14 o 15 anni quando è uscito "The Razors Edge" e l'ho amato. In effetti, ascoltavo l'album e cercavo di imparare le parti di chitarra. Poi qualcuno mi ha detto che se volevo ascoltare i veri AC/DC dovevo tornare indietro e scoprire l'era di Bon Scott. Questo è quello che ho fatto e ora è diventato il mio album preferito degli AC/DC.”

Hawkins continua con i suoi ricordi:

“Quello cambiò il mio approccio a ogni cosa. Da allora, volevo essere un misto tra Bon e Freddie Mercury. Avere la voce di Freddie con l'atteggiamento di Bon. E Bon è il motivo per cui ancora usavo il microfono con il cavo. Perché lui sembrava così figo. Ho provato un radio mike, ma non aveva lo stesso feeling. Per me, quando si tratta degli AC/DC, nulla è meglio di "Powerage"”.