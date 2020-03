Album da (ri)ascoltare, nel frattempo: 'Sentimento westernato' di Bugo

E' successo molto, molto prima che la sua faccia, insieme a quella di Morgan, diventasse l'ultimo meme faceto prima dell'infornata di quelli dedicati al Coronavirus. Erano i tempi di Myspace, quando l'indie italiano cantava - e suonava - in inglese e nei palazzetti ci entrava al massimo a vedere le partite, pagando il biglietto - figuratevi negli stadi. "Sentimento westernato" di Cristian Bugatti arrivò come un'anomalia, di quelle che non si sa bene come prendere: piglio cantautorale per musica sbilenca, qualcosa che univa idealmente Rino Gaetano al Beck di "One Foot in the Grave", ma sbocciato miracolosamente da quella provincia del nord Italia periferica a tutto.

Bugo, col suo secondo disco, divenne un fenomeno alla vecchia maniera, cioè diventando prima un caso sul circuito live off - piccoli circoli Arci, centri sociali - per poi fare il grande salto dagli schermi di MTV, che lo ospitò per una memorabile comparsata a Supersonic. Il resto, più o meno, è storia, nemmeno tutta recente. Chi però sia curioso di andare a scoprire come tutto sia iniziato, si conceda in piacere di riscoprire questa piccola gemma - ruvida, tagliente, disperata e sorprendente - che ancora oggi, a quasi vent'anni dalla pubblicazione, rimane una delle sue prove migliori.

Ecco la recensione di "Sentimento westernato" di Bugo che Rockol pubblicò nel 2002: