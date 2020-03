Ennio Morricone e i flashmob: "Da un lato fanno simpatia, dall’altro sono inopportuni"

Il 91enne Maestro Ennio Morricone in questo momento davvero difficile del nostro presente a causa della diffusione del Coronavirus dice che non cerca conforto nella musica.

Il compositore di innumerevoli colonne sonore (ha al suo attivo più di 500 film) ha rilasciato una intervista al sito huffingtonpost.it. Ha rassicurato sul suo stato di salute, dicendo che – come tutti – è chiuso in casa insieme alla moglie e riguardo la musica, riflette:

“La musica? Per me - e non solo per me - ha un valore assoluto e importantissimo, ma in questo momento non ha nessun valore. Non è che in una situazione del genere mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade”.