Coronavirus e concerti, TicketOne scrive ai fan: '#divisimauniti'

"Innanzitutto un pensiero va a coloro che soffrono a causa dell’epidemia in atto (...), a tutti gli operatori, sanitari e non, che stanno combattendo in prima linea questa battaglia senza precedenti e a cui vanno il nostro ringraziamento e il nostro appoggio", con queste parole si apre la note che TicketOne, la principale società di biglietteria online primaria operante in Italia controllata dalla tedesca CTS Eventim, ha diffuso relativamente al blocco totale degli spettacoli di musica dal vivo disposto dal governo italiano per arginare la diffusione del Covid-19: "Sosteniamo le scelte dei nostri Governi e degli Amministratori che hanno il compito di prendere decisioni difficilissime e che ci riguardano tutti, ma che meritano di essere ascoltate e seguite come guida della comunità in un momento così difficile".

"TicketOne si è adeguata per garantire la massima sicurezza dei propri clienti, ma anche dei propri collaboratori", si precisa nel comunicato: "Tutti gli eventi sono e restano sospesi per Decreto sino al 3 aprile, mentre le nostre sedi sono chiuse. (...) Abituati a prenderci cura di migliaia di eventi quotidianamente, non ci saremmo mai aspettati di dover gestire contemporaneamente migliaia di date sospese, posticipate o annullate, con l’oggettivo disagio di doverlo fare da remoto. Per questo motivo stiamo riorganizzando tutto il nostro lavoro, cambiando le priorità, i processi e le procedure. Chiediamo a tutti i nostri Clienti, fan, amanti della musica (...) di avere pazienza. Abbiamo qualche inevitabile ritardo nel fornire le risposte, nel reperire le informazioni, ma gli organizzatori stanno facendo un grande sforzo per ri-pianificare concerti e spettacoli che mai vorrebbero cancellare. Seguiamo le indicazioni ricevute con scrupolo ed attenzione nell’attesa di proiettarci verso un domani nuovamente normale e – speriamo – il più possibile vicino".

Per tenere aggiornati i clienti TicketOne ha attivato sul proprio portale una pagina apposito, consultabile all'indirizzo www.ticketone.it/covid19, con l'elenco degli eventi cancellati o posticipati e con le relative modalità di rimborso. "Ci scusiamo comunque con voi: porteremo a termine nei prossimi mesi tutte le operazioni richieste e necessarie", si chiude la nota della società: "In bocca al lupo a tutti, a tutti noi insieme, per questo difficile periodo #DIVISIMAUNITI".