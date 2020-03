Seveso Casino Palace: esce il singolo "Come dici tu"

È uscito “Come dici tu”, il nuovo singolo della rock band milanese Seveso Casino Palace. La canzone è il secondo inedito cantato in italiano dal gruppo dopo “Finta di niente”, uscito nell'aprile 2019.

Così presenta la canzone il gruppo che partecipò nel 2018 alla dodicesima edizione del talent televisivo X Factor:

“Come dici tu” racchiude quello che abbiamo vissuto in un anno veramente intenso, dove la realtà professionale e quella personale sono venute a coincidere. Inizialmente doveva essere una canzone d'amore ma si è trasformata in un'analisi introspettiva della quale avevamo bisogno per chiarire le idee su di noi, su di chi lavora con noi e sul progetto. Non vediamo l’ora di farvela ascoltare".