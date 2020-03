Addio a Kenny Rogers, leggenda della musica country

Nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo è morto all'età di 81 anni Kenny Rogers, uno degli artisti country più popolari di sempre. Il musicista nato a Houston (Texas) il 20 agosto 1938, come riportato sulla sua pagina Twitter, è deceduto per cause naturali.

Il messaggio recita:

''La famiglia Rogers è triste nel annunciare che Kenny Rogers è morto ieri sera alle 22.25 all'età di 81 anni. Rogers è morto in pace a casa per cause naturali sotto le cure ospedaliere e circondato dalla sua famiglia.''

In un'altra dichiarazione è stato aggiunto che la famiglia di Kenny lo celebrerà con un funerale ristretto ai soli famigliari a causa della pandemia di Covid-19, ma che un memoriale pubblico sarà organizzato in un secondo momento.

Kenny Rogers ha avuto una carriera musicale lunga oltre sessant'anni e tra i suoi classici si possono annoverare: "The Gambler", "Lady", "Islands in the Stream", "Luicille" e "She Believes In Me". Ha avuto 24 brani alla posizione numero uno in classifica. Rogers annunciò nel 2015 il suo tour di addio, ma si vide costretto ad annullare gli ultimi live del 2018.

All'epoca dichiarò:

“Non voglio prendermi un'eternità per ritirarmi. Ho avuto il piacere di dire addio ai fan nel corso degli ultimi due anni nel tour 'The Gambler's Last Deal'. Non potrei mai ringraziarli adeguatamente per l'incoraggiamento e il sostegno che mi hanno dato durante la mia carriera e per la felicità che ho provato per questo.”

Oltre alla lunga carriera musicale Kenny Rogers ha anche pubblicato l'autobiografia "Luck or Something Like It" nel 2012 e il romanzo, "What Are the Chances", nel 2013.

