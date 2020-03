Dave Grohl è nervoso per l’uscita del nuovo album dei Foo Fighters

L’ideale seguito di “Concrete and gold” è pronto: come annunciato lo scorso mese da Dave Grohl, la band del già batterista dei Nirvana ha concluso di registrare il suo nuovo disco. In vista dell’uscita del decimo album in studio dei Foo Fighters - che, ha spiegato recentemente Grohl, sarà “diverso da qualsiasi cosa fatta finora” - il frontman della formazione di Seattle ha rivelato di essere nervoso all’idea che le persone lo ascolteranno. Il leader del gruppo di “In your honor”, a margine di un’intervista per la rivista britannica Mojo, ha raccontato di sentirsi come “un bambino di sei anni con i pantaloni calati” quando deve presentare nuova musica a degli sconosciuti.

Dave Grohl, parlando del nuovo disco dei Foo FIghters - di cui, al momento, non si conoscono il titolo e la data di uscita anche se diverse persone hanno avuto la fortuna di ascoltarlo in anteprima - ha detto: “Non ho mai intrapreso il processo dell’album pensando: ‘Siamo la migliore, la più incredibile, la più grande band del mondo’.” E ha continuato: “Potresti convincerti di questo quando sei in una stanza ad ascoltare la merda che hai appena registrato. Ma nel momento in cui suoni in una stanza piena di sconosciuti, ti trasformi in un bambino di sei anni con i pantaloni calati a scuola. Assolutamente. Hai solo paura.”

Il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, raccontando la direzione che sta prendendo la band, ha aggiunto: "In un certo senso siamo diventati gli AC/DC del post grunge o qualsiasi altra cosa. La reazione sarà interessante. È l'album più pop e fantastico che abbiamo mai realizzato.” Hawkins ha poi svelato: “Ma ho avuto qualche difficoltà a realizzare questo disco perché ero come Roger Taylor nel film dei Queen: 'Stiamo ricorrendo a loop di batteria?’ Mi sembra quasi che a Dave piaccia un po' il caos, poi gli piace controllarlo.”

Lo scorso 16 marzo Dave Grohl ha annunciato che il “Van tour”, con cui avrebbe festeggiato i venticinque anni di carriera della sua band, è stato posticipato a causa del Coronavirus. Il concerto in programma in Italia, che vedrà i Foo Fighters andare in scena sul palco degli I-Days di Milano il prossimo 14 giugno, è tuttora in essere.