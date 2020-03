Korn, guarda il nuovo video di ‘Can you hear me’

Lo scorso 13 settembre Jonathan Davis e soci hanno pubblicato il loro tredicesimo album in studio, “The Nothing” (leggi qui la nostra recensione) che, come raccontato lo scorso gennaio dal frontman dei Korn ai microfoni di iHeart Radio, ha visto la luce dopo un periodo difficile per la voce della band nu metal il quale ha dovuto affrontare la morte di sua moglie Deven Davis, venuta a mancare per un'overdose accidentale, e di sua madre. Oggi, 20 marzo, i Korn hanno pubblicato il video che accompagna il brano “Can you hear me”, l’ultimo singolo estratto dall’ideale seguito di “The serenity of suffering”.

Ecco il video diretto da Adam Mason:

Jonathan Davis e compagni presenteranno dal vivo la loro ultima fatica discografica anche in Italia. Il prossimo 12 giugno i Korn saranno in concerto a Milano e suoneranno sul palco degli I-Days che, nella stessa giornata, vedrà in scena anche i System of a Down. I biglietti per il live sono ancora disponibili su TicketOne.