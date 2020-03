Nick Mason’s Saucerful of Secrets, posticipata l’uscita di ‘Live at the Roundhouse’

A causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, l’uscita del live "Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live at the Roundhouse" della band del già batterista dei Pink Floyd, originariamente atteso sui mercati il prossimo 17 aprile, è stata posticipata.

L’album - disponibile in doppio Vinile, doppio CD/DVD e Blu-ray - che testimonia i concerti che Nick Mason e i suoi Saucerful Of Secrets hanno messo in scena al Roundhouse di Londra a maggio 2019, sarà pubblicato il prossimo 18 settembre.

Lo scorso 10 marzo "Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse" è stato proiettato in alcune sale cinematografiche del mondo; ecco il trailer del live:

La notizia giunge dopo quella relativa al rinvio dei concerti di Nick Mason e il suo gruppo in programma in Europa per la prossima estate. Il già batterista della band di “The Dark side of the moon” e i Saucerful of Secrets avrebbero dovuto riproporre dal vivo i classici tratti dai primissimi album dei Pink Floyd anche in Italia: il 25 giugno a Nichelino e il 26 giugno a Lucca.