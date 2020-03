iosuonodacasa: le donazioni nella prima settimana

Dall'apertura del numero solidale 45527, avvenuta con la prima lezione di chitarra di Alex Britti, e grazie a tutte le iniziative di #iosuonodacasa, con le dirette e gli spot social di tutti gli artisti, compresi quelli dell'Associazione Nazionale Italiana Cantanti, il dato della raccolta fondi, a venerdì 20 marzo alle 12.00, è di 25.000 euro.

E' importante continuare a sollecitare le donazioni al numero 45527, messo a disposizione dall'Associazione Nazionale Italiana Cantanti. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali (altre compagnie potranno aggiungersi in seguito).

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE.

E' possibile donare anche attraverso bonifico bancario (Banca Fideuram), coordinate bancarie Iban IT 83 U032 9601 6010 0006 7281370 intestato a La Partita del Cuore Umanità senza Confini, con causale Terapia Intensiva Ospedale Niguarda.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa infusionale, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.