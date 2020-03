Florence Welch pubblica il 'Poema collettivo' composto dai suoi fan

Florence Welch, la leader dei Florence and the Machine, aveva chiesto qualche giorno fa ai propri fan di esprimere il loro pensiero in questi difficili tempi di Coronavirus, così da potersi comunque riunire, seppure in altro modo.

Scrisse così:

“Per favore, scrivi una riga che desideri aggiungere a un 'poema collettivo', io proverò a cucirlo insieme. Se ti senti spaventato, ansioso o isolato ti mando tanto amore. Io mi sento allo stesso modo. Ma la creatività è una piccola benedizione.”

Ora Florence, raccolti tutti i messaggi che le sono arrivati, ha pubblicato sui propri social network il risultato di questo appello: la poesia collettiva scritta dai fan che potete leggere qui sotto.