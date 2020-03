Badly Drawn Boy, dopo dieci anni un nuovo album: "Banana Skin Shoes"

Il cinquantenne Badly Drawn Boy, il cui vero nome è Damon Gough, ha annunciato per il 22 maggio l'uscita di "Banana Skin Shoes", il suo primo album dal 2010, quando venne pubblicato "It's What I'm Thinking Pt.1 - Photographing Snowflakes", fatta salva la colonna sonora “Being Flynn” del 2012. Del disco sono usciti, con relativi video, a gennaio il primo singolo “Is This A Dream?” e, oggi, la title track.

Damon ha registrato la gran parte dell'album lo scorso anno agli Eve Studios di Stockport con il produttore Gethin Pearson.

