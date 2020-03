Guarda Jon Bon Jovi che lava i piatti nel suo ristorante

Jon Bon Jovi è proprietario di due ristoranti (e un terzo è di prossima apertura) nel suo stato di origine, il New Jersey. Entrambi si chiamano JBJ Soul Kitchen e hanno la particolarità di non avere il prezzo per le portate del menu. Quanti si recano a consumare nel locale, infatti, sono invitati a fare una donazione, così da contribuire anche per chi non può permettersi di farlo – è suggerita una quota di 20 dollari – oppure, a scelta, a fare volontariato nel ristorante. Ad oggi, si sono serviti quasi 106.000 pasti, divisi in maniera quasi uniforme tra quanti hanno pagato e chi ha invece offerto opera di volontariato.

In questo periodo in cui l'epidemia Coronavirus purtroppo si sta diffondendo anche negli Stati Uniti i ristoranti sono chiusi, ma le loro cucine sono aperte per l'asporto e per servire la 'comunità bisognosa', con un menu limitato a causa di una maggiore domanda di cibo.

Nel ristorante di Red Bank, per dare una mano, si è messo al lavoro anche il frontman dei Bon Jovi, come è possibile vedere dalla immagine più sotto pubblicata dall'account Instagram del locale, dove lo si può vedere chino su un lavandino a lavare delle pentole. Il messaggio che accompagna l'immagine recita:

"Se non puoi fare quello che fai... fai quello che puoi!".

Il prossimo 15 maggio uscirà il nuovo album dei Bon Jovi che è stato anticipato dall'uscita del singolo "Limitless". La band dovrebbe – il condizionale è d'obbligo - andare in tour in Nord America insieme al rocker canadese Bryan Adams a partire dal 10 giugno fino al 28 luglio.