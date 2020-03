Coma_Cose, due nuove canzoni: ecco l’EP ‘Due’

I Coma_Cose hanno pubblicato due nuove canzoni, “Guerre fredde” e “La rabbia”, entrambe contenute nell’EP, diffuso oggi dalla formazione composta da Edipo e California, intitolato “DUE”, prodotto da Stabber. Scrive sui suoi social il duo: “La musica serve anche a creare dei ponti invisibili tra le persone e oggi più che mai ce n'è bisogno. Ci vediamo presto a urlare insieme anche queste”. Nei giorni scorsi, invece, i Coma_Cose presentavano così le due canzoni ai fan:

DUE canzoni come le facce di una stessa medaglia: "GUERRE FREDDE" e "LA RABBIA".

Abbiamo scritto i brani ben prima di queste settimane, era un periodo in cui questi SENTIMENTI ci sembravano solo nostri ma oggi, a riascoltarli nell’attesa che diventino di tutti, suonano in un modo inatteso e la voglia di condividerli è ancora più grande.

Nei mesi scorsi Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno pubblicato il vinile “Fondamenta”, un disco che raccoglie alcuni brani, come tra gli altri "Post concerto" e "Nudo integrale”, che non erano mai stati diffusi su supporto fisico. L’unico album in studio pubblicato dai Coma_Cose è il loro esordio “Hype Aura”.