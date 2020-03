Concerti, Van Der Graaf Generator: nuova data a Brescia

Nuova data in Italia per i Van Der Graaf Generator, che si aggiunge alle sei già previste i prossimi mesi di settembre e ottobre nella Penisola: la nuova tappa annunciata da Peter Hammill e compagni si terrà il 10 ottobre al Gran Teatro Morato di Brescia, a sette anni dall’ultimo tour in Italia della prog band. L’occasione della tournée è la celebrazione dei cinquant’anni di carriera della formazione, che si esibirà anche a Roma, Veruno, Genova, Bologna, Padova e Milano. I biglietti per il live di Brescia, come anche per gli altri concerti, sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate. Questi i prezzi dei biglietti:

Prima poltrona: € 40,00 + prev.

Seconda poltrona: € 35,00 + prev.

Tribune: € 30,00 + prev.

Il tour italiano dei Van Der Graaf Generator avrebbe dovuto inizialmente andare in scena il prossimo mese di aprile ma è stato posticipato per l’emergenza sanitaria in corso legata al Coronavirus. La band ha pubblicato il suo ultimo album, “Do Not Disturb”, ideale seguito del precedente “ALT”, nel 2016.