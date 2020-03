Amici 2020, stasera la quarta puntata del serale in diretta

Dopo la turbolenta puntata della scorsa settimana, segnata da non poche polemiche e dall'espulsione del ballerino Valentin dopo una lite con la conduttrice Maria De Filippi, il serale di Amici 2020 torna questa sera in diretta su Canale 5. La quarta puntata vedrà i sei concorrenti rimasti in gara - i cantanti Nyv, Giulia Golino, Gaia Gozzi e Jacopo Ottonello e i ballerini Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas - sfidarsi per conquistare i cinque posti disponibili per accedere alla prossima puntata: uno di loro sarà eliminato.

A valutare le esibizioni dei concorrenti, tre organi giudicanti: la giuria televisiva composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Christian De Sica, i professori della "scuola" di "Amici" (Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo), la var (gli esperti Peppe Vessicchio e Luciano Cannito) e il pubblico da casa tramite il televoto.