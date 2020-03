Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Jeff Buckley, Top Live / Velvet Session, Parigi, 1995

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il 1995 è stato, per Jeff Buckley, l'anno dell'EP dal vivo "Live from the Bataclan", registrato a Parigi nel locale che vent'anni dopo sarebbe diventato suo malgrado il simbolo della musica ai tempi del terrore. E fu anche l'anno di tanti concerti, per lo sfortunato cantautore californiano, in Giappone, Europa, America e Australia. Proprio di passaggio dalla capitale francese l'indimentacabile voce di "Grace" si prestò - per radio Europe 1 - a registrare un live set per le Top Live e le Velvet Jungle Session.

Poche canzoni, giusto una manciata: "Dream Brother", "So Real", "Last Goodbye", "Mojo Pin", "Grace" ed "Eternal Life". Un set lampo che nulla toglie al talento cristallino di una delle voci più dotate della sua generazione, che se il destino non si fosse portato via chissà, oggi, dove sarebbe e cosa avrebbe fatto.

